الكاظمي يزور تركيا على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

يبدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وقال النائب شيركو ميرويس عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الخميس إن أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها خلال زيارة رئيس الحكومة هي إلغاء الفيزا (تأشيرة السفر) بين البلدين وتنشيط التعاملات التجارية وملفات المياه والأمن والسياسة والموقف من حزب العمال الكردستاني.

وكان وَزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصل إلى أنقرة أمس الأربعاء للتمهيد لزيارة الكاظمي.