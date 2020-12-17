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لقيناها بتغرق.. موظف يروي كيف أنقذ طالبة حاولت الانتحار في نيل كفر الشيخ

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لقيناها بتغرق.. موظف يروي كيف أنقذ طالبة حاولت الانتحار في نيل كفر الشيخ لقيناها بتغرق.. موظف يروي كيف أنقذ طالبة حاولت الانتحار في نيل كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

07:25 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

24 ساعة كان خلالها الشاب الثلاثيني عثمان صالح، حديث أبناء مدينة دسوق، بسبب تصرفه الشجاع لإنقاذ طالبة بالثانوية العامة من الغرق بعدما ألقت نفسها في مياه نهر النيل من أعلى كوبري دسوق العلوي، بغرض الانتحار.

عثمان صالح، الموظف الثلاثيني، يروي لـ"مصراوي"، لحظات إنقاذه الفتاة رفقة اثنين آخرين، والتي تتضمن بتواجده على كورنيش نهر النيل فرع رشيد، إذ رأى فتاة تصارع الغرق، ومواطنًا يقف أعلى الكوبري العلوي، يلقي حبلًا للفتاة موجهًا إياها بالإمساك به محاولة لإنقاذها.

لم يتردد لحظة عثمان فور رؤيته لمشهد غرق الفتاة، بالقفز في مياه نهر النيل فرع رشيد، ولحق به أثنين من زملاء العمل أحدهما سوري الجنسية، ونجحوا في إنقاذ الفتاة، والإمساك بها، مستخدمين قارب صيد كان يرسو أسفل الكوبري العلوي، حملوها على متنة وخرجوا بها إلى شاطئ كورنيش نهر النيل، وجرى تسلميها لشرطة الإنقاذ النهري.

أكد عثمان، لـ"مصراوي"، أن ذلك الموقف يعد أمرًا طبيعيًا لأي مصري يرى من يحتاج لأنقاذه خاصة عند مصارعته الموت، ولم يتعلق في ذهنه لحظة هطول أمطار، وهبوب رياح في حينها، تجعله يتراجع عن تأدية ما نفذه تجاه ذلك العمل.

وكان أهالي بمدينة دسوق، أثناء تواجدهم على كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، فوجئوا بالقاء فتاة نفسها في مياه نهر النيل، من أعلى كوبري دسوق العلوي، بغرض الأنتحار، ما أدى إلى توقف أحد قائدي السيارات من أعلى الكوبري، والقى حبلا خاص بسيارته محاولة لانقاذها.

وشهدت عملية إنقاذ الفتاة قفز 3 شباب بينهم شابًا يحمل الجنسية السورية، في مياه نهر النيل، واتجهوا ناحية الفتاة، وتمكنوا من اللحاق بها قبل غرقها، مستخدمين قارب صيد يرسو أسفل الكوبري العلوي، وسط إطلاقها الصراخ بتركها لتنتحر غرقًا في مياه نهر النيل.

أنتقل الرائد محمود دوير، رئيس قسم شرطة الأنقاذ النهري بمدينة دسوق، وقوة من القسم إلى مكان الواقعة، وجرى استلامهم الفتاة من الشباب الثلاثة.

وتبين من الفحص أن الفتاة تدعى "م.م"، 16 عامًا، تقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وبسؤالها عن أسباب القاء نفسها في مياه نهر النيل، قررت محاولتها الانتحار للتخلص من حياتها إثر مرورها بأزمة نفسية حادة، نتيجة تعرضها لضغوط المذاكرة من قبل أسرتها لتحقيق مجموع عالي يجعلها تلتحق بكلية الطب.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 13 / 21 لسنة 2020 قسم شرطة إنقاذ نهري دسوق

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