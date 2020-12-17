"الإياتا" يكشف تفاصيل تصميم بطاقة السفر الجديدة لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، عناصر التصميم الرئيسية لبطاقة سفر IATA Travel Pass ، هو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبار فيروس كورونا أو معلومات عن اللقاح المستخدم.

وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد، إنه يتم تجهيز التطبيق مع تأمين البيانات والتحقق كأولويات قصوى، وهو الحل الذي يمكن للمسافرين والدول الوثوق به لإعادة فتح الحدود بأمان.

وأكد على انه توجد 3 عناصر حاسمة في التصميم، أولها منح المسافرين السيطرة على معلوماتهم الشخصية لضمان أعلى مستوى من أمان البيانات وخصوصية البيانات، ويخزن IATA Travel Pass البيانات المشفرة بما في ذلك نتائج الاختبار أو التطعيم التي تم التحقق منها على الجهاز المحمول للمسافر.

كما يتحكم المسافر في المعلومات التي يتم مشاركتها من هاتفه مع شركات الطيران والسلطات، ولا توجد قاعدة بيانات مركزية أو مستودع بيانات يخزن المعلومات، وذلك من خلال الحفاظ على سيطرة المسافرين بنسبة 100٪ على معلوماتهم، يتم ضمان أعلى معايير خصوصية البيانات.

وقال: تم بناء IATA Travel Pass أيضًا على أعلى معايير قوانين حماية البيانات، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (EU GDPR).

وتابع ألكسندر: يتم إنشاء التطبيق من الناحية الفنية وفقًا لمبادئ الهوية الذاتية (SSI)، ومن المقرر إصدار جواز سفر IATA في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2021 لأجهزة Android و iPhone، بالنسبة لأجهزة iPhone ، ستستخدم ميزات "المنطقة الآمنة Secure Enclave" الخاصة بأجهزة Apple وتقنية تشفير الأمان المماثلة لنظام Android.

وقال رئيس "الإياتا"، إنه يتم استخدام جواز سفر إلكتروني صادر عن جهة حكومية للتحقق من هوية المستخدم، كما أنه يعمل على إنشاء تمثيل رقمي لجواز سفر المستخدم للسماح بإرسال المعلومات إلكترونيًا بطريقة آمنة، مرتبطة بهويتهم التي تم التحقق منها، والمفتاح إلى ذلك هو المعايير العالمية التي طورتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والتي تتطابق مع بيانات جواز السفر البيومتري والصورة الذاتية التي يلتقطها المستخدم.

وقال: يؤدي هذا إلى إنشاء بيانات اعتماد السفر الرقمية من النوع 1 (تعريف رقمي تم التحقق منه) بما يتماشى مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

وأشار ألكسندر، إلى أن نتائج الاختبارات التي تم التحقق منها أو معلومات اللقاح في الوقت الحالي، يكون مطلب التطعيم الرئيسي لدخول بعض البلدان هو "الحمى الصفراء"، بموجب اللوائح الصحية الدولية، تتم إدارة ذلك من خلال "البطاقة الصفراء" أو الشهادة الدولية للتطعيم والوقاية.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تطوير معايير رقمية من شأنها أن تجعل هذه المعايير أكثر أمانًا بشكل كبير، وستقلل بشكل كبير من الاحتيال عندما تكون جاهزًا، سيكون جواز سفر IATA قادرًا على استيعاب هذه المعايير العالمية الجديدة.

وأضاف أنه إلى أن يتوفر لقاح كورونا على نطاق واسع لعامة الناس تكون الأولوية لاختبار COVID-19. تمتلك المختبرات معايير سلامة راسخة لإدارة نتائج الاختبارات والتحقق منها للركاب.

ويتعاون "الإياتا" مع مختبرات محددة ومعتمدة لربط نتائج الاختبارات الخاصة بهم بشكل آمن بهوية تم التحقق منها لحامل جواز سفر IATA.