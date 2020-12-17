لتجنب المشكلات.. 11 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر تركيب ما يقرب من 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال السنوات المقبلة وذلك بسبب توفير الوقت والجهد على جموع المواطنين وعدم وجود شكاوى من الفواتير ممثلة في القراءات الخاطئة وغيرها.

ويقدم مصراوي أهم النصائح والتعليمات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع:

1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين أثناء تركيب العداد وضع بطاقة المشترك بالداخل للتأكد من تطابق الكود وعمل الكارت بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- ألا تتجاوز رسوم العميل الحد المسموح به في العداد مما يؤدي إلى استنفاذ الرصيد.

4- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.

5- وضع الكارت على العداد قبل التحميل وذلك للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة تفيد بعدم إمكانية تحميلها.

6- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع البطاقة على العداد للتأكد من نقل البيانات بشكل صحيح.

7- لا تختار اليوم الأول من كل شهر للشحن وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الشحن.

8- الاعتماد على توفير المصابيح الكهربائية حول المنزل لتقليل استهلاك الكهرباء.

9- لا تترك الأجهزة متصلة بالمنزل أبدًا لتقليل الاستهلاك.

10- لاختبار سلامة عداد الكهرباء يجب فصل كافة جميع الأجهزة الكهربائية وقراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

11- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء حفاظا على الاستهلاك.