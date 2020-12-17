أخبار عاجلة

صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لتجنب المشكلات.. 11 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Print
لتجنب المشكلات.. 11 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع لتجنب المشكلات.. 11 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

مصراوي Masrawy

04:30 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد صلاح:

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء تركيب ما يقرب من 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال السنوات المقبلة وذلك بسبب توفير الوقت والجهد على جموع المواطنين وعدم وجود شكاوى من الفواتير ممثلة في القراءات الخاطئة وغيرها.

ويقدم مصراوي أهم النصائح والتعليمات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع:

1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين أثناء تركيب العداد وضع بطاقة المشترك بالداخل للتأكد من تطابق الكود وعمل الكارت بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- ألا تتجاوز رسوم العميل الحد المسموح به في العداد مما يؤدي إلى استنفاذ الرصيد.

4- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.

5- وضع الكارت على العداد قبل التحميل وذلك للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة تفيد بعدم إمكانية تحميلها.

6- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع البطاقة على العداد للتأكد من نقل البيانات بشكل صحيح.

7- لا تختار اليوم الأول من كل شهر للشحن وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الشحن.

8- الاعتماد على توفير المصابيح الكهربائية حول المنزل لتقليل استهلاك الكهرباء.

9- لا تترك الأجهزة متصلة بالمنزل أبدًا لتقليل الاستهلاك.

10- لاختبار سلامة عداد الكهرباء يجب فصل كافة جميع الأجهزة الكهربائية وقراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

11- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء حفاظا على الاستهلاك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

شبكة عيون الإخبارية