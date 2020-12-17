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بالصور.. حملات التطهير في 5 مناطق بحي جنوب الجيزة

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بالصور.. حملات التطهير في 5 مناطق بحي جنوب الجيزة بالصور.. حملات التطهير في 5 مناطق بحي جنوب الجيزة

مصراوي Masrawy

04:00 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال مجهودات حي جنوب الجيزة في أعمال التطهير والتعقيم في 5 مناطق بحي جنوب المحافظة.

وبحسب بيان، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.

وأوضحت المحافظة أن المناطق شملت (موقف سرفيس ميدان الجيزة - مكتب بريد شارع مراد - سنترال الجيزة - -مدرسة الميدان الثانوية الصناعية بنات - مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات والشوارع المحيطة).

وأكدت المحافظة، على أن العمل ما زال مستمرا لحملات التطهير بنطاق الحي.

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