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3 خطوات للتعامل مع عداد الكهرباء عند امتلاء الذاكرة

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3 خطوات للتعامل مع عداد الكهرباء عند امتلاء الذاكرة 3 خطوات للتعامل مع عداد الكهرباء عند امتلاء الذاكرة

مصراوي Masrawy

02:30 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد صلاح:

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء تركيب ما يقرب من 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال السنوات المقبلة وذلك بسبب توفير الوقت والجهد على جموع المواطنين وعدم وجود شكاوى من الفواتير ممثلة في القراءات الخاطئة وغيرها.

وشهدت الفترة الماضية تساؤلات واستفسارات بشأن كيفية التعامل مع العداد عند امتلاء ذاكرته التي ينتج عنها عدم قدرته على استقبال أي بيانات جديدة من الكارت عند الشحن لذا يجب التنويه على اتباع بعض الخطوات التالية:

1- ادخال البطاقة في العداد لتسجيل بيانات العداد بالضغط على الزر الأسود أسفل الغطاء اللولبي.

2- تصفير العداد ببطاقاتي "إعادة الضبط" و "خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد.

3- ضع بطاقة الكارت الخاص بقراءة البيانات بالضغط على الزر الأسود أسفل غطاء العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

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