اليوم.. محاكمة أدمن صفحة بتهمة نشر صور خادشة للحياء العام

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة محمد الجلالي أدمن صفحة "سكسولوجي" - تهتم بنشر الثقافة الجنسية -.

وقال المحامي نبيه الجنادي، دفاع المتهم (مخلى سبيله)، إن النيابة نسبت لموكله 4 اتهامات في القضية رقم 21022 لسنة 2020 جنح ثاني طنطا؛ بأنه سهَّل وحرض علي ارتكاب الفجور، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر صور خادشة للحياء العام، وإدارة حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل الجريمة السابقة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "الجلالي" في 27 أغسطس بعد ورود تحريات ومتابعة الإدارة العامة للآداب بشأن نشاط "صفحته"، ثم عرض على النيابة التي أمرت بحبسه، وفي 13 سبتمبر أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.