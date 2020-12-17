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إيجار ينتهي بالتملك.. تحركات حكومية لتوفير شقق إسكان دعما لأطفال مؤسسات الرعاية

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إيجار ينتهي بالتملك.. تحركات حكومية لتوفير شقق إسكان دعما لأطفال مؤسسات الرعاية إيجار ينتهي بالتملك.. تحركات حكومية لتوفير شقق إسكان دعما لأطفال مؤسسات الرعاية

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات التي تندرج تحت أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الموضوعات والملفات التي تقوم بها الوزارة حاليا، والتي من أبرزها دعم الأطفال في مؤسسات الرعاية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح .

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم استيفاء بيانات 1355 شخصا تبدأ أعمارهم من سن 18 عاما فأكثر، منهم 905 أولاد، و455 بنتا، لافتة إلى أنه يتم الترتيب والتنسيق حاليا مع وزارة الإسكان؛ لتوفير سكن دائم لهم، ومن المتوقع أن يتطلب هذا الأمر توفير 340 وحدة سكنية، بحيث تستوعب الوحدة 4 أفراد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن إجمالي التكلفة المتوقعة لهذه الوحدات ما يقرب من 68 مليون جنيه.

وبناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن هذا المشروع ليكون له الأولوية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أن يكون لهم برنامج إسكان خاص بهم، حيث يمكن أن يتاح وحدات سكنية بالإيجار وتنتهي بتملكها، بحيث يتم توفير السكن الآمن لهم، حتى بعد تكوين كل منهم لأسرته الخاصة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الحصر الشامل، ووضع آليات تنفيذ هذا البرنامج.

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