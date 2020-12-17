أخبار عاجلة

صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة تحبس 7 متهمين بالتعدي على "فتاة ميت غمر": "هربت منهم في مقهى ومعرض سيارات"

Print
النيابة تحبس 7 متهمين بالتعدي على "فتاة ميت غمر": "هربت منهم في مقهى ومعرض سيارات" النيابة تحبس 7 متهمين بالتعدي على "فتاة ميت غمر": "هربت منهم في مقهى ومعرض سيارات"

مصراوي Masrawy

12:58 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس سبعة متهمين احتياطيًّا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر بالدقهلية.

ذكرت النيابة العامة في بيان، الخميس، أنها تلقت إخطارا يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة (ميت غمر)، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارَّة ضدها حالَ استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية.

دلفت الفتاة إلى مقهى لتفاديهم، ثم لما خرجت منه ظانَّةً انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها.

وأكدت الفتاة تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحامٍ موكَّل للدفاع عن بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تضمنت التشهير بها للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها.

وتمكنت الشرطة من خلال التحري وفحص كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث من تحديد المتهمين السبعة ورقمي السيارة والدراجة اللتين استقلوهما، فاستجوبتهم «النيابة العامة» بعد إلقاء القبض عليهم وقد اعتصموا بالإنكار.

بينما تلقت «النيابة العامة» من الشرطة مقطعَين مصوَّرَين استُخرجا من آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث، ثبت من مشاهدة أحدهما ظهور المجني عليها فيه وعدد كبير من الناس متلف حولها، وظهورها في المقطع الآخر خلال سيرها بالطريق العام والمتهمون يلاحقونها بالسيارة والدراجة الآلية المشار إليهما، والذين بمواجهتهم بالمقطعين لم ينكروا ظهورهم فيهما، كما تعرفت المجني عليها على المتهمين حالَ عرضهم عليها عرضًا قانونيًّا بالتحقيقات.

وحصلت «النيابة العامة» على مقطعيْن مصوَّرين آخرين مستخرجين من آلة مراقبة أخرى ظهر في أحدهما سير المجني عليها بالطريق العام في صحبة فتاة -من الشهود- باتجاه معرض السيارات الذي توارت فيه، وتتبع عدد من الناس لها من بينهم السيارة التي استقلها بعض المتهمين.

واستمعت «النيابة العامة» إلى ستة شهود على الواقعة من بينهم صاحبا المعرض والمقهى اللذان توارت المجني عليها فيهما وثلاث فتيات وآخر شاهدوا المجني عليها خلال ملاحقتها، دون مشاهدتهم لحظة التعدي عليها.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة تعدي المتهمين على المجني عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة، ثم لما استغاثت تجمع عدد من المارين بالطريق من حولها في محاولة لإنقاذها، ولكن المتهمون استغلوا هذا التجمع بموالاة التعدي عليها.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت من إدارة المرور المختصة بيان مالكي السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتشير «النيابة العامة» إلى رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة، مؤكدةً اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا، وتهيب بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به «النيابة العامة» في بياناتها الرسمية حرصًا على سلامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

شبكة عيون الإخبارية