أخبار عاجلة

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفاصيل ثوب "حل وطار" النسائي ذو الـ 70 عاماً.. وهذا رد وزير الثقافة على "المشوح"

Print
"مشوح": قمت بعمل ما استطعت عمله لترميمه ولجعله يظهر بهذا الشكل

تفاصيل ثوب

بعد دقائق من تغريدة مشوح المشوح والتي ذكر فيها تفاصيل ثوب والدته ذي الـ 70 عاماً، والتي أطلقت عليه اسم "حل وطار"، وقيامه بتفاصيل ترميمه ليصبح كما يظهر في الصورة، ليأتي الرد من وزير الثقافة بترميم الثوب من قبل هيئة الأزياء.

وقال "المشوح" عبر تغريدة له: ‏ثوب متهالك لوالدتي رحمها الله وأسكنها الجنة، والذي كانت تسميه (حل وطار)، وعمره يزيد عن السبعين عاماً وفي أسفله قد علقت أشواك صغيرة، وقد قمت بعمل ما استطعت عمله لترميمه ولجعله يظهر بهذا الشكل، وهذا الثوب خفيف وفضفاض يلبس بالمناسبات فوق الملابس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

شبكة عيون الإخبارية