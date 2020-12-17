أمير حائل يتوج الفائزين برالي باها حائل تويوتا الدولي 2020

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توج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة في منتزه المغواة للاحتفالات بحائل اليوم, الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في باها حائل تويوتا الدولي في جولتيه الرابعة والخامسة ضمن بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، والأمير سلطان بن خالد بن عبدالله، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد.

وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً ثلاثي الأبعاد عن ختام الرالي.

عقب ذلك ألقى الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل كلمة أشاد فيها بجهود الأمير عبد العزيز بن سعد وسمو نائبه على دعمهما غير المحدود لإقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 في ظلِّ هذه الظروف الصحيَّة الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وأكد سموه أنه أُضيفَ لسجلِ نجاحاتِ رالي حائل الدولي هذا العام إنجاز جديد، حيث توج فيه أبطال العالم في الراليات الصحراوية القصيرة على أرض المملكة، مشيراً إلى أنه كان لاستضافة المملكة آخر جولتين من هذا الموسم دورٌ حاسم في تحديد نتائجه، إلى جانِبِ مُشاركةِ الكثير من أبناء المملكة في هذا الحدث واحتكاكهم بالفرق العالمية والمُحترفة التي سيكون لهذا دورٌ كبيرٌ في صقلِ مواهبهم وأدائهم وتقريبهم لعالم الاحتراف.

وقال سموه : " ارتفعت أهمية رالي حائل الدولي هذا العام بسبب الجائحة التي ضَربَت العالم، وأثرَّت على موسم الراليات الصحراوية بالكامل، لذا رأى الكثير من المُشاركين والفرق فُرصةً لا تُعوَّض للمُشاركة في هاتين الجولتين لاستكمال تحضيراتهم واختبارها قُبيل انطلاقة رالي داكار 2021 هنا على أرض المملكة في الشهر المُقبل , مشيراً إلى أن مُعظم المتسابقين سيبقون لإكمال تحضيراتهم وذلك لتعظيم دورِ الراليات الصحراوية في المملكة مُستقبلاً، داعياً جميع الأطراف المعنية للاستفادةَ من هذا النجاح لجعلِ المملكة وجهةً أولى لهذه الفرق من أجل الراليات الصحراوية.

وأضاف سموه: نجحنا خلال هذا الرالي بالتغلُّب على التحديات الجديدة التي فرضها علينا واقع جائحة كورونا، فاتخذنا أقصى درجات الحماية والوقاية المُمكنة للجميع من السائقين إلى الجماهير والكوادر الإدارية والمُساعدة، ولمسنا التعاون منهم بالالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، وسارَ كل شيءٍ على ما يُرام، وهذه قصةُ نجاحٍ أخرى تُسجَّل للرالي , مشيداً بدور الرُعاة الفعال بمشاركتهم بالرُؤية والهدَف والنُهوض برياضة السيارات، منوهاً بدور الجهات الحُكومة ومُختلف الوسائل الإعلامية، الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية التي كان لها صدى كبيراً على المُستوى العالمي، مقدماً شكره لأهالي المنطقة على حفاوةِ الاستقبال وكرم الضيافة.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة رالي حائل منذ انطلاقته في موسمه الأول.

ثم ألقى المدير العام للاتصالات التسويقية في شركة عبد اللطيف جميل منير كلمة بين فيها أن رياضة السيارات على مدى السنوات السابقة شهدت نمواً غير مسبوق في المملكة ما انعكس ذلك على منصات التتويج , مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ولجميع القطاعات الأمنية والخدمية التي أسهمت في نجاح هذا الرالي.

إثر ذلك كرم أمير منطقة حائل شركاء النجاح والشركات الراعية ورؤساء اللجان العاملة في الرالي, ثم توج سموه المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2020 , حيث جاء في مقدمتهم السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب وملاحه الإسباني لوكاس كروز اللذان حققا المركز الأول في باها حائل 2 وهي الجولة الخامسة من جولات كأس العالم على متن سيارتهما ميني جون كوبر ووركس باغي، ما مكنه من تحقيق كأس العالم لراليات الباها 2020 في الترتيب العام , ثم جاء السائق القطري ناصر بن صالح العطية وملاّحه الفرنسي ماتيو بوميل اللذان حققا "باها حائل 1" " وهي الجولة الرابعة من جولات كأس العالم على متن سيارتهم من طراز تويوتا هايلكس, فيما جاء ثالثاً الفرنسي ستيفان بيترهانسيل على متن سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي", وحل المتسابق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي وملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس رابعاً على متن سيارتهم تويوتا "هايلوكس أوفردرايف", وجاء المتسابق البولندي وملاحه ال تيمو غوتشالك خامس الترتيب على متن سيارتهم تويوتا "هايلوكس أوفِردرايف".

وفي فئة الدرّاجات النارية حقق الفرنسي أدريان فان بيفِرِن المركز الأول على متن دراجته ياماها "دبليو آر 450 أف , فيما حل المتسابق السعودي مشعل الغنيم ثانياً على متن دراجته "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" , أما أنس الرحياني جاء ثالث الترتيب على متن دراجته "كاي تي أم – 450".

أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" حقق المتسابق السعودي عبدالمجيد الخُليفي المركز الأول على متن دراجته ياماها "700" , فيما جاء ثانيا المتسابق رياض بن سعود الشمَّري على متن دراجته ياماها "واي أف زد 450 , أما المركز الثالث فجاء من نصيب المتسابق فيصل الشمري على متن دراجته ياماها "رابتور 700".

وفي الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باخا" فئة "تي 1" حقق المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية المركز الأول , وحل المتسابق الروسي فلاديمير فاسيلييف ثاني الترتيب , أما المركز الثالث فجاء من نصيب المتسابق الهولندي بِرنهارد تين برينكي.

وحقق الفوز في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باخا" فئة "تي 3" المتسابق السعودي صالح بن عبدالله السيف , أما في فئة "تي 4" الخاص بالمركبات الصحراوية الخفيفة حقق السائق القطري خليفة بن صالح العطية الفوز بلقب هذه الفئة في "باخا حائل 2".