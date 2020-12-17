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"تعليم جدة" يقدم مبادرة "داعمون" ضمن ملتقى مكة الثقافي الخامس

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تهدف إلى الدعم النفسي والتربوي للطلاب وأولياء أمورهم في ظل كورونا

قدمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة، مبادرة "داعمون"، المرشحة ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخامس تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، والتي تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والتربوي للطلاب وأولياء أمورهم في ظل جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد، علي بن ناصر الشوكاني، أن المبادرة تسعى إلى تقديم الخدمات الإرشادية المتنوعة والاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف التربوي مع عملية التعليم عن بعد، وفتح قنوات سريعة لتقديم الخدمات الإرشادية، مع بناء العلاقات التشاركية مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع كفاءة العمل الإرشادي.

وقال منسق المبادرة المشرف على الوحدة الإرشادية الرئيسة علي بن مطير الزهراني بدوره، إن المبادرة ترتكز على الجوانب الوقائية والنمائية والعلاجية وستقوم برفع المعاناة عن الكثير من حالات الطلاب المتأثرين نفسيًا أو تربويًا أو اجتماعيًا من جرّاء الجائحة والعمل على مساعدتهم وتقديم الخدمات الإرشادية لهم إلكترونيًا.

وأشار "الزهراني" إلى أن من أهم نتائج هذه المبادرة ظهور قائمة بالحاجات الإرشادية المختلفة لدى طالبي الخدمة التي من شأنها أن تساعد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعالجة المشكلات البارزة؛ والعمل على إقامة البرامج العلاجية والإرشادية المناسبة.

وأردف: من المأمول أن نصل بحول تعالى إلى تحقيق توافق نفسي وتكيف تربوي جيد لأبنائنا الطلاب في عملية التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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