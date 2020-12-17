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جمارك السويس تفرج عن 1065 سيارة بـ 170 مليون جنيه خلال نوفمبر

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جمارك السويس تفرج عن 1065 سيارة بـ 170 مليون جنيه خلال نوفمبر جمارك السويس تفرج عن 1065 سيارة بـ 170 مليون جنيه خلال نوفمبر

مصراوي Masrawy

12:24 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفي، خلال شهر نوفمبر الماضي عن 896 سيارة ملاكي موديلات وطرازات مختلفة بشكل نهائي، للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 90 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 148 مليونا و742 ألف جنيه.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 57 مليونا و433 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 30 مليونا و396 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 87 مليونا و829 ألف جنيه.

وخلال شهر نوفمبر الماضي أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس عن 79 سيارة نصف نقل، بقيمة بلغت 21 مليونا و497 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 6 ملايين و396 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 3 ملايين و905 آلاف جنيه، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 209 آلاف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 10 ملايين و510 آلاف جنيه.

بذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر الماضي عن 1065 سيارة ملاكي ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 170 مليونا و339 ألف جنيه، ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 98 مليونا و339 ألف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر نوفمبر الماضي، حوالي 81 سيارة كما تم إعادة تصدير 101 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.​

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