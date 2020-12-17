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إصابة 4 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

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إصابة 4 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ إصابة 4 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:04 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز البرلس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن غرفة طوارئ المديرية رصدت وصول 4 أشخاص، إلى استقبال مستشفى برج البرلس المركزي، مصابين بإصابات مختلفة، ادعاء حادث انقلاب سيارة بهم، على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز البرلس.

وقال المصدر إن المصابين الأربعة يقيمون بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز البرلس، وهم "إسلام.ع.ع"، 26 عامًا، مصابًا بكسر بالساق الأيمن، و"محمود.إ.م"، 30 عامًا، فاقدًا للوعي وتحت الملاحظة، و"طلبة.م.ط"، 25 عامًا، يجري فحصه، و"أحمد.ش.ح"،24 عامًا، مصابًا بجرح بالرأس وكسر بالفخذ الأيمن.

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