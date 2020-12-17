فرنسا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة بكورونا

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باريس - (أ ف ب)

في ارتفاع غير مسبوق منذ 21 نوفمبر الماضي، سجلت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الإصابات 11532 حالة الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع حاد عن 11532 حالة الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.

وهذا أعلى رقم يومي للإصابات منذ 21 نوفمبر، ويأتي بعد يوم واحد فقط من فرض السلطات حظر تجول محل حجر عام شامل خففت إجراءاته الصارمة في مطلع ديسمبر.

وسجلت الوزارة كذلك 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضًا من 307 الثلاثاء.