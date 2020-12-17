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جونسون: سنستدعي البرلمان البريطاني للتصديق على أي اتفاق بشأن بريكست

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جونسون: سنستدعي البرلمان البريطاني للتصديق على أي اتفاق بشأن بريكست جونسون: سنستدعي البرلمان البريطاني للتصديق على أي اتفاق بشأن بريكست

مصراوي Masrawy

12:06 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: "سنستدعى النواب والأقران لسن تشريع اتفاق إذا تم تأمين اتفاق.. قد يكون هذا الاستدعاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل."

ومن المقرر أن يدخل البرلمان في عطلة غدًا الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن البيان قوله إن البرلمان أظهر منذ فترة طويلة أنه يمكن أن يتحرك بخطى سريعة ولا تتوقع البلاد أقل من ذلك.

وأضاف البيان أنه سيتم تكييف الإجراءات في البرلمان للتركيز حصريا على تمرير أي اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشمل الاجتماع في وقت مبكر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن حقوق الصيد هي العقبة الرئيسية الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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