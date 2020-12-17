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"رويترز": الصحة العالمية سترسل فريقًا إلى الصين مطلع يناير للتحقيق في أصل كورونا

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"رويترز": الصحة العالمية سترسل فريقًا إلى الصين مطلع يناير للتحقيق في أصل كورونا "رويترز": الصحة العالمية سترسل فريقًا إلى الصين مطلع يناير للتحقيق في أصل كورونا

مصراوي Masrawy

12:05 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات

قال عضو بمنظمة الصحة العالمية ودبلوماسيون، مساء الأربعاء، إن المنظمة سترسل فريقًا دوليًا إلى الصين في الأسبوع الأول من يناير المقبل، للتحقيق في أصول الذي تسبب في انتشار جائحة (كوفيد -19)، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت رويترز، إن فريقًا مكون من ١٢ إلى ١٥ خبيرًا دوليًا، يستعد للسفر إلى إقليم ووهان الصيني لفحص الأدلة والعينات البشرية والحيوانية التي جمعها باحثون صينيون للتحقيق في أصول فيروس كورونا.

وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق من ٢٠٢٠، تشكيل فريقًا للتحقيق في أصل الفيروس وإرساله إلى الصين، بعد انتقادات لاذعة تعرضت لها واتهامات بالتستر على الصين بشأن الوباء.

وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية أعلنت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

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