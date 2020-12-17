ارتفاع ضحايا حادث "أسيوط - سوهاج" لـ 6 وفيات (صور)

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

ارتفع ضحايا حادث التصادم الذي شهده الطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط - سوهاج"، مساء اليوم الأربعاء، دائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، لـ 6 وفيات، و6 مصابين.

وضمت قائمة المتوفين كل من "حاتم. ف" 23 عامًا، عامل، و"أحمد. ا" 19 عامًا، عامل، و"فارس. ع" 30 عامًا، عامل، و"وليد. م" 24 عامًا، عامل، و"الأنور. ع" 50 عامًا، عامل، و"حسام. ا" 24 عامًا، عامل، جميعهم يقيمون البلابيش دائرة مركز دارالسلام.

بينما أصيب في الحادث كل من "عبدالرحمن. ر" 28 عامًا، عامل، و"محمود. ح" 30 عامًا، عامل، و"محمود. ع" 35 عامًا، عامل، و"منصور. أ" 24 عامًا، عامل، و"نجم الدين. ع" 50 عامًا، عامل، و"تاج الدين. ج" 69 عامًا، عامل، جميعهم يقيمون بمحافظة قنا، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم على الطريق الشرقي أمام قرية البلابيش بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام، بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأتوبيس نقل جماعي.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.