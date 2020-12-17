نقيب المحامين: ضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على جمعيات "الدمج" وانتخابات الفرعيات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.

وقال عطية، في قراره، إن ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرار تشكيل لجنة لانتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.

وأضاف: وبعد الاطلاع على كافة أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا والتي قضت جميعها برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، وكذا برفض الطلب المستعجل بوقف انعقاد الجمعيات العمومية في الطعون المقدمة من الطاعنين وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين ومن ثم وجوب عقد الجمعيات في مواعيدها المحددة سلفا.

وتابع: وزيادة لكفاءة اللجنة المشكلة للانتخابات بالصلاحيات المقررة لها ولدفع سرعة العمل لضيق الوقت؛ فقد قررنا: أولًا: يضم إلى عضوية اللجنة كلا من:

حسين الجمال الأمين العام

سيد عبدالغني أمين الصندوق

عبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد

ثانياً: للأعضاء المنضمين كافة صلاحيات أعضاء اللجنة

ثالثاً: تراعي اللجنة تحديد مواقع اللجان وتشكيلها في موعد لا يتجاوز العاشرة صباح الغد الموافق 17/12/2020.​