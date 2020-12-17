أخبار عاجلة

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحريات شرطة الكعكية تطيح بشخصَيْن سرقا مركبة حديثة

Print
تحريات شرطة الكعكية تطيح بشخصَيْن سرقا مركبة حديثة تحريات شرطة الكعكية تطيح بشخصَيْن سرقا مركبة حديثة
الجريمة ارتُكبت باتفاق مستأجِر السيارة وأحد أرباب السوابق

تحريات شرطة الكعكية تطيح بشخصَيْن سرقا مركبة حديثة

كشفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لغز اختفاء مركبة من نوع لاندكروزر (موديل حديث)، وقبضت على الجانيَين في وقت قياسي، واتضح أن صاحب بلاغ السرقة هو الجاني.

ويدور سيناريو القضية عندما تقدَّم شخص ببلاغ إلى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الكعكية، عن تعرُّض مركبته المستأجرة للسرقة من أمام أحد الفنادق في غرب مكة بعد أن استأجرها من جدة.

وعلى الفور تم استقبال البلاغ، وتولى رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية ملف القضية، واتضح من خلال خبرة رجال الأمن أن المركبة لم تتعرض للسرقة، وإنما كان ذلك باتفاق بين مستأجِر المركبة وطرف آخر.

وتبيّن أن مستأجر المركبة أعطاها لأحد الأشخاص من أرباب السوابق؛ ليقوم بعمل نسخة لمفتاح المركبة، وبعد أن أعادها لصاحبه الذي اتفق معه على موقع السكن حضر الطرف الثاني، وقام بتشغيل المركبة، والهرب بها إلى خارج منطقة مكة المكرمة.

وتمكّن رجال البحث والتحري من القبض على مستأجر المركبة، ودل على الطرف الآخر، وتم القبض على الطرفَين، وتسليمهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

شبكة عيون الإخبارية