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.. وكيل الصحة: بنهاية 2021 نكون وصلنا إلى مناعة كافية من "كورونا"

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بالفيديو.. وكيل الصحة: بنهاية 2021 نكون وصلنا إلى مناعة كافية من "كورونا" .. وكيل الصحة: بنهاية 2021 نكون وصلنا إلى مناعة كافية من "كورونا"
أكد: نستطيع القول إن انتشار الفيروس توقف وتمت السيطرة على الجائحة بتطعيم أكبر عدد من السكان

بالفيديو.. وكيل الصحة: بنهاية 2021 نكون وصلنا إلى مناعة كافية من

كشف الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، عن أنه بتغطية أكبر عدد ممكن من السكان في المملكة بالتطعيم باللقاحات ضد المستجد، بنهاية 2021 سنكون قد وصلنا إلى مناعة كافية نستطيع -بإذن الله-، أن نقول إنه قد توقف انتشار الفيروس، وبالتالي تمت السيطرة على الجائحة.

وقال "عسيري" لـ"": "سوف يعطى اللقاح على حسب جدول التوريد، ونتوقع تسجيل لقاحات إضافية -بإذن الله- خلال الأشهر القادمة"، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى هو تغطية أكبر عدد ممكن من السكان، بحيث يكون في نهاية 2021 نكون وصلنا إلى مناعة كافية، نستطيع -بإذن الله- أن نقول قد توقف انتشار الفيروس، وبالتالي تمت السيطرة على الجائحة".

وأضاف وكيل الصحة: "سوف يبدأ التطعيم الفعلي خلال الأيام القادمة" موضحًا أن المملكة من أول ثلاث دول في العالم التي تبدأ التطعيم الفعلي بلقاح "فايزر بيونتك" ضد كورونا.

وكشف أن المرحلة الحالية من التطعيم سيكون التركيز على المراكز الرئيسة؛ نظرًا لأن هذا اللقاح يحتاج إلى سلسلة تبريد عميقة، وبالتالي يحتاج إلى أن يكون في مراكز محددة، وبعد أن تصل اللقاحات الأخرى التي لا تستدعي مثل هذه الشروط سيتم توزيعها بشكل أوسع على جميع المراكز الصحية في وزارة الصحة وخارجها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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