الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه 4 أشخاص اقتربوا من الحدود من الجانب اللبناني

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جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت نيرانا تحذيرية في الهواء بعد اقتراب أربعة أشخاص من كيبوتس مانارا، قرب السياج الحدودي مع لبنان.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش أربعة أشخاص اقتربوا من السياج الحدودي، ووصلت (القوات) للموقع وباشرت بتنفيذ أمر اعتقال للمشتبه بهم وقامت خلاله بإطلاق النار في الهواء، وفي أعقاب ذلك ابتعد المشتبه بهم عن المكان"، مضيفا: "لن نسمح بأي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل".

وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر أمني لبناني قوله، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار من أحد مواقعه العسكرية في تلة العباد باتجاه عدد من المدنيين في نطاق بلدتي ميس الجبل وحولا الحدوديتين دون أن يصاب أحد بأذى".

وأضاف المصدر: "خلال تواجد مجموعة من المدنيين في المنطقة لجمع الخردة والحطب قرب أحد مراكز اليونيفيل، قام الجيش الاسرائيلي الموجود في تلة العباد بإطلاق النار لترهيبهم وتحريك دبابة كانت متمركزة في المنطقة وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبناني وقامت بالتحقيق مع المجموعة المدنية".

المصدر: "i24"