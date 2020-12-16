أخبار عاجلة

بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
تفريغ 14 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط -
ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط -
منع سرادقات العزاء في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا -
انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه 4 أشخاص اقتربوا من الحدود من الجانب اللبناني

Print
الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه 4 أشخاص اقتربوا من الحدود من الجانب اللبناني الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه 4 أشخاص اقتربوا من الحدود من الجانب اللبناني

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت نيرانا تحذيرية في الهواء بعد اقتراب أربعة أشخاص من كيبوتس مانارا، قرب السياج الحدودي مع لبنان.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش أربعة أشخاص اقتربوا من السياج الحدودي، ووصلت (القوات) للموقع وباشرت بتنفيذ أمر اعتقال للمشتبه بهم وقامت خلاله بإطلاق النار في الهواء، وفي أعقاب ذلك ابتعد المشتبه بهم عن المكان"، مضيفا: "لن نسمح بأي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل".

وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر أمني لبناني قوله، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار من أحد مواقعه العسكرية في تلة العباد باتجاه عدد من المدنيين في نطاق بلدتي ميس الجبل وحولا الحدوديتين دون أن يصاب أحد بأذى".

وأضاف المصدر: "خلال تواجد مجموعة من المدنيين في المنطقة لجمع الخردة والحطب قرب أحد مراكز اليونيفيل، قام الجيش الاسرائيلي الموجود في تلة العباد بإطلاق النار لترهيبهم وتحريك دبابة كانت متمركزة في المنطقة وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبناني وقامت بالتحقيق مع المجموعة المدنية".

المصدر: "i24"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الصخر الزيتي ومواقعه وتقنيات استغلاله في الأردن

الصخر الزيتي ومواقعه وتقنيات استغلاله في الأردن

الأكراد يتهمون الأسد بالتجاهل.. وتعميق الأزمة السورية

الأكراد يتهمون الأسد بالتجاهل.. وتعميق الأزمة السورية

عمان : العثور على جثة متفحمة لشخص في ماركا

عمان : العثور على جثة متفحمة لشخص في ماركا

بالفيديو : الملك والامير حسين يشاركان بتمرين القوات الخاصة

بالفيديو : الملك والامير حسين يشاركان بتمرين القوات الخاصة

شبكة عيون الإخبارية