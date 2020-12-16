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بريطانيا تأمل في الموافقة على لقاح "أسترازينيكا" بحلول أوائل 2021

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بريطانيا تأمل في الموافقة على لقاح "أسترازينيكا" بحلول أوائل 2021 بريطانيا تأمل في الموافقة على لقاح "أسترازينيكا" بحلول أوائل 2021

مصراوي Masrawy

10:02 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ)
أعربت المملكة المتحدة، عن أملها في أن تقرر الجهة المنظمة للأدوية ما إذا كانت ستوافق على لقاح الذي تنتجه شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في غضون أسابيع، الأمر الذي قد يقدم دفعة كبيرة لجهود الإنعاش الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، قوله إن الهيئة الرقابية قد تتوصل إلى قرار بناء على تحقيقاتها في بيانات السلامة والفعالية بحلول أوائل يناير المقبل، أو حتى قبل ذلك.
وقال ويتي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن هناك فرصة معقولة أنه بحلول أوائل العام الجديد، ربما قبل ذلك، لكن هذا يعتمد كليا على البيانات، سيتمكنون من تحديد ما إذا كانوا واثقين من أن هذا اللقاح فعال وآمن".
وأوضح ويتي أنه بعد ذلك، ستقوم في طرح اللقاح ببطء، لضمان التعامل مع أي مشاكل، مضيفًا أنه يجب ترك هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لتؤدي عملها دون ضغوط.

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