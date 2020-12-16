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الإدعاء الأمريكي يتهم مواطنًا كينيا بالتخطيط لهجوم مماثل لـ11 سبتمبر

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الإدعاء الأمريكي يتهم مواطنًا كينيا بالتخطيط لهجوم مماثل لـ11 سبتمبر الإدعاء الأمريكي يتهم مواطنًا كينيا بالتخطيط لهجوم مماثل لـ11 سبتمبر

مصراوي Masrawy

09:52 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الولايات المتحدة - (ا ش ا)

اتهم مدعون فيدراليون أمريكيون، مواطنًا كينيا بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة.

وأشار الادعاء الأمريكي، في الدائرة القضائية الجنوبية بمدينة نيويورك، إلى أن هذا الشخص يدعى تشولو عبد الله 30 سنة، خطط لاختطاف طائرة ركاب وتحطيمها بأحد المباني، وهي الطريقة التي استخدمت من قبل في الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالميين.

وقدم الإدعاء الفيدرالي،أن عبد الله هو من العناصر التنفيذية بـ"تنظيم الشباب" الذي يوصف بأنه الجناح الرئيسي لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا، والتحق بمدرسة لتعليم الطيران بالفلبين، كما درس أساليب كيفية دخول الولايات المتحدة باستخراج تأشيرة ثم اختطاف طائرة فيها، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه في الفلبين في العام الماضي وتبين أنه انضم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2012.

وكان قد صدرت له تعليمات بالسفر إلى الفلبين والالتحاق بمدرسة للطيران هناك للتدريب بهدف تنفيذ هجوم مشابه لعملية الحادي عشر من سبتمبر، وقد أتم الاختبارات اللازمة للحصول على ترخيص طيار.

ومن المقرر أن تؤدي الاتهامات الإرهابية الموجهة لعبد الله إلى سجنه مدى الحياة في حالة ثبوت إدانته.

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