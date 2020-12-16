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"الخطوط " تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

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"العمر" قال إنه وعد والتزام تم من قِبل قيادات المؤسسة قبل عامين وتحقق اليوم

احتفلت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية بإكمال نسبة توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" التي بلغت 100 %، في إنجاز جديد للمؤسسة.

وفي التفاصيل، قال مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، من قمرة إحدى طائرات المؤسسة: "اليوم ولله الحمد احتفلنا بيوم تاريخي في مسيرة المؤسسة التي تمتد أكثر من 75 عامًا، وهو وعد والتزام تم من قِبل قيادات المؤسسة قبل عامين وتحقق اليوم ولله الحمد، وهو توطين 100 % جميع وظائف مساعدي الطيارين".

وأشار "العمر" إلى أن المؤسسة تستهدف بمشيئة الله مستقبلاً توطين كل وظائف الطيارين، وذلك في القريب العاجل.

وختم بقوله: "باسم المؤسسة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأصدقائنا الطيارين من جميع الجنسيات الذين أسهموا معنا في مسيرة هذا الكيان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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