ننشر أسماء الفائزين في مسابقة الطالب المثالي على مستوى جامعة أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

أقيمت مسابقة الطالب والطالبة المثالية بجامعة أسوان، اليوم الأربعاء، بمشاركة 34 طالبًا وطالبة على مستوى 17 كلية بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن المسابقة أجريت بإشراف إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن النتائج أسفرت عن فوز الطالب خالد حسين عبدالرحيم، كلية الطب البيطري، بالمركز الأول، والطالب أحمد عبدالنبي، كلية التربية الرياضية، بالمركز الثاني، والطالب أحمد عوض الله خضري، كلية التجارة، بالمركز الثالث، أما الفائزات من الطالبات بالمركز الأول الطالبة خديجة سعيد صالح، كلية التربية الرياضية، ومركز ثاني الطالبة إسراء محمد السعدي، كلية الحقوق، ومركز ثالث الطالبة مي خالد عبده حسين، كلية الطب.