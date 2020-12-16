إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ"زراعي البحيرة"

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية منشية الصيرفي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتبين أن المصابون هم طه محمد طه، 35 عامًا، وإسلام محمد عبدالحي، 20 عامًا، ومحمد عبدالمنصف، 30 عامًا، وإبراهيم السيد حسن، 27 عامًا، وأحمد فتحي عبدالحميد، 35 عامًا، وأحمد سعيد أحمد، 17 عامًا، ورامي عوض طه، 26 عامًا، ومحمد سعيد محمد، 33 عامًا، وإسلام رجب رزق، 22 عامًا، وعبدالرحمن ظريف عبدالنبى، 20 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود، وتحرر محضرًا بالواقعة.