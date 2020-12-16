أخبار عاجلة

بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
تفريغ 14 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط -
ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط -
منع سرادقات العزاء في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا -
انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أمطار متوسطة بالقليوبية وجهود لشفط المياه (صور)

Print
أمطار متوسطة بالقليوبية وجهود لشفط المياه (صور) أمطار متوسطة بالقليوبية وجهود لشفط المياه (صور)

مصراوي Masrawy

09:23 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة كفر شكر بالقليوبية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة، فيما استمر الانخفاض في درجات الحرارة وموجة الصقيع بأنحاء المحافظة.

وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بفرع كفر شكر، بالتعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري، وجار الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار تنفيذًا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبًا لسقوط الأمطار.

وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه جرى عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار، من شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق، لعدم حدوث غرق الشوارع وللتسهيل على المواطنين في تحركاتهم، مع انتشار أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار وحل أي مشكلات طارئة لخدمة الأهالي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

شبكة عيون الإخبارية