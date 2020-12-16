أمطار متوسطة بالقليوبية وجهود لشفط المياه (صور)

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة كفر شكر بالقليوبية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة، فيما استمر الانخفاض في درجات الحرارة وموجة الصقيع بأنحاء المحافظة.

وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بفرع كفر شكر، بالتعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري، وجار الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار تنفيذًا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبًا لسقوط الأمطار.

وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه جرى عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار، من شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق، لعدم حدوث غرق الشوارع وللتسهيل على المواطنين في تحركاتهم، مع انتشار أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار وحل أي مشكلات طارئة لخدمة الأهالي.