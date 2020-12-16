أخبار عاجلة

بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
تفريغ 14 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط -
ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط -
منع سرادقات العزاء في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا -
انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكية يخطط لزيارة والسودان

Print
"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكية يخطط لزيارة مصر والسودان "بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكية يخطط لزيارة والسودان

مصراوي Masrawy

09:26 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات

ذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين يخطط لزيارة الشرق الأوسط، كرحلة أخيرة له كمسؤول حكومي أمريكي.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر وصفتهم بالمطلعين قولهم، إن الزيارة للشرق الأوسط مقرر لها الأسبوع الأول في يناير المقبل إذا لم يحدث أي تغيير بها، وتشمل والسودان والإمارات وإسرائيل وقطر ودول أخرى.

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على الأمر.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، زار إسرائيل والبحرين والإمارات، في أكتوبر الماضي، بعد أن وقعت تلك الدول اتفاقية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية المعروفة باتفاقات إبراهيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

شبكة عيون الإخبارية