"ملحقية إيرلندا" تقدم البكالوريوس في الطب البشري

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التقديم ينتهي السبت المقبل عبر برنامج "سفير"

تمكنت الملحقية الثقافية في جمهورية أيرلندا، من حجز مقاعد طبية خاصة للطلبة السعوديين في تخصص الطب البشري لمرحلة البكالوريوس.

جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الملحقية في دعم التخصصات الطبية التي تتناغم مع احتياجات ومتطلبات ورؤية المملكة العربية السعودية.

وأشارت الملحق الثقافي في جمهورية إيرلندا الدكتورة "فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ" إلى أن الملحقية عملت على حجز عدد من المقاعد الطبية في الجامعات والكليات الأيرلندية.

وعبّرت الدكتورة فهدة عن تقديرها وشكرها لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته بفتح التقديم خلال هذه الفترة، وذلك حرصاً منه على عدم ضياع الفرصة والمقاعد على الطلبة الراغبين في دراسة بكالوريوس الطب البشري.

كما تقدمت الدكتورة فهدة بالشكر للدكتور محمد السديري نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار على اهتمامه وحرصه على سير العمل في الملحقية، ولوكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي على جهودها المتواصلة ومساهمتها في تعزيز البرامج الطبية.

وأكدت الملحق الثقافي في أيرلندا أن التقديم على بكالوريوس الطب في أيرلندا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 حتى السبت القادم 19 ديسمبر 2020، عبر برنامج سفير "مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية" وعلى المتقدمين الالتزام بالشروط وتقديم المستندات التي تدعم الطلبات.

وقالت الملحق الثقافي، إن تعميق التعاون مع الجهات التعليمية الطبية في إيرلندا يأتي متوافقاً بما يخدم خطط وتوجهات بلادنا الغالية لتوطين التخصصات الطبية بالكفاءات ودعم الكوادر الطبية مما يساهم في تعزيز الدور الاقتصادي والصحي وأيضاً الاجتماعي في سد النقص في التخصصات الطبية.

رابط التقديم على البرنامج

‏https://ksp.moe.gov.sa/AMS/Apply/9/بكالوريوس