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مباحث قنا تكشف ملابسات مقتل عامل على يد 3 أشخاص

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مباحث قنا تكشف ملابسات مقتل عامل على يد 3 أشخاص مباحث قنا تكشف ملابسات مقتل عامل على يد 3 أشخاص

مصراوي Masrawy

09:21 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

كشفت أجهزة الأمن بنجع حمادي في قنا، غموض مقتل عامل بمنطقة العمائر السكنية، تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، بسبب الخلاف بين المجني عليه وأحد المتهمين على مبلغ مالي.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز الشرطة، يفيد بمقتل "زين.ا" 37 عامًا، عامل، إثر إصابته بطعنات نافذة.

كشفت تحريات المباحث، وجود خلافات مالية بين المجني عليه، وآخر، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قام الأخير بإحضار اثنين آخرين وتعدوا جميعًا على المجني عليه، مما أدى إلى مصرعه.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، من ضبط المتهمين الثلاثة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.‏

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