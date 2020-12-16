ضبط 144 مهاجرًا غير شرعيًا قرب سواحل تونس

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مصراوي Masrawy

تونس - (د ب أ)

ضبطت البحرية التونسية، في خلال الـ48 ساعة الأخيرة 144 مهاجرًا قبالة سواحل صفاقس كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية بضبط 51 مهاجرًا ليل الثلاثاء، على متن قارب معطب قبالة سواحل منطقة سيدي منصور في صفاقس 250 كيلومترًا جنوب العاصمة، كما انتشلت جثة في نفس الموقع.

وأفادت بإنقاذ 93 مهاجرًا أول أمس، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بينهم أطفال ونساء على متن قارب معطب على بعد 42 كيلومترا شرق سواحل صفاقس.

وتعد سواحل ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة التابعة لها أبرز منصة لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية باتجاه اقرب نقطة من السواحل الإيطالية بجزيرة لامبيدوزا.

ويجري إيقاف المهاجرين غير الشرعيين بشكل يومي على السواحل التونسية في وقت تضغط فيه الحكومة الإيطالية للتوصل إلى اتفاقات جديدة مع تونس للحد من موجات الهجرة وتيسير عمليات الترحيل للتونسيين الذين وصلوا إيطاليا بطرق غير قانونية.

ويقدر عدد من وصلوا السواحل الإيطالية انطلاقا من السواحل التونسية في 11 شهرًا من العام الجاري بـ 12 ألفًا وفق أرقام منظمات مستقلة.

وكان من المقرر أن يبحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مع مسؤولي الحكومة الإيطالية أمس الثلاثاء ملف الهجرة ومسائل أخرى غير أنه اضطر لإرجاء الزيارة بعد الكشف عن إصابة أحد وزرائه ضمن الوفد المرافق له بفيروس كورونا.