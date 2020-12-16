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برعاية أمير عسير.. "الحميدي" يشرف على مشروع دراسة تطوير "وادي أبها"

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أكد أن عملية التطوير تشمل ضفاف الوادي وستُحدث نقلة نوعية بالمنطقة

برعاية أمير عسير..

أشرف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم الأربعاء على دراسة تطوير "وادي أبها" الذي يعدُّ أحد المعالم المميزة لمدينة أبها، ويتميز بموقعه الاستراتيجي.

وتفصيلاً، صرّح "الحميدي" بأن دراسة تطوير الوادي تحظى بمتابعة شخصية من أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال. مؤكدًا أن الدراسة ستشمل تطوير ضفاف الوادي، وستُحدث نقلة نوعية؛ ليكون أحد مشاريع المنطقة المؤهلة لتحقيق الرؤية الطموحة 2030، وليصبح مكانًا مناسبًا ولائقًا بالمنطقة وأهلها.

وأشار "الحميدي" إلى أن المنطقة تتمتع بالعديد من الإمكانات والمقومات الطبيعية والسياحية التي تسهم في تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة، وتعكس إمكاناتها في شتى المجالات. مؤكدًا أن الدراسات التطويرية للمكان ستبرز هوية المكان؛ ليكون ذا رونق، وجاذبًا كما كان عليه قديمًا، وأن تتوافق الأعمال مع طبيعة الموقع، مع الحرص على إبراز المكونات التي قد يحتاج إليها الوادي من أنشطة مختلفة، ثقافية وسياحية وترفيهية، ودور الضيافة وغيرها.

وأكد ضرورة الاستفادة من خصائص الموقع المميز لتنفيذ خدمات تنزه للأهالي وزوار المنطقة على ضفاف الوادي. مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تذليل العقوبات، ومناقشة المقترحات الاستثمارية للموقع.

يُشار إلى أن أمانة المنطقة بدأت في تنظيف الوادي بناء على خطة تطوير، تقوم على أن يكون الموقع مَعلمًا سياحيًّا وترفيهيًّا.

برعاية أمير عسير..

برعاية أمير عسير..

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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