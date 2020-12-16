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بتمويل إماراتي.. إنشاء مركز خدمات حكومية نموذجي بأسوان

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بتمويل إماراتي.. إنشاء مركز خدمات حكومية نموذجي بأسوان بتمويل إماراتي.. إنشاء مركز خدمات حكومية نموذجي بأسوان

مصراوي Masrawy

08:41 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بوفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة ماجد منير، لبحث الإجراءات الجاري تنفيذها لاستخراج الرخص الخاصة بمركز الخدمات الحكومية النموذجي المزمع إنشاؤه بجوار المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة حي العقاد، بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط مع الجانب الإماراتي، بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه يُعد أول مركز يحاكي النظام الإماراتي بمصر، يستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد، سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال، بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة، بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

وأشار إلى أن الجانب الإماراتي سيقوم بوضع التصميمات الهندسية لهذا المركز الجماهيري، مع تحمل التمويل والتدريب والتشغيل التجريبي ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية، كما أنه سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام (الأون لاين) من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.

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