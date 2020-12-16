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بنسبة 97%.. التعليم تكشف إحصائية اليوم الثاني لامتحانات أولى ثانوي التدريبية

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بنسبة 97%.. التعليم تكشف إحصائية اليوم الثاني لامتحانات أولى ثانوي التدريبية بنسبة 97%.. التعليم تكشف إحصائية اليوم الثاني لامتحانات أولى ثانوي التدريبية

مصراوي Masrawy

08:47 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي (١٦ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١،٢٦٣،٢٣٠ امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بنسبة ٩٧٪ في اليوم الثاني للامتحان التدريبي.

وجاءت الإحصائيات كالتالي:

الجغرافيا = ٦٢٩،٩٣٣ طالبا

اللغة الإنجليزية = ٦٣١،٣٧٦ طالبا

اللغة الفرنسية = ١،٩٠٣ طلاب

اللغة الألمانية = ١٨ طالبا

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب بالصف الأول الثانوي ٦٥٣ ألف طالب. ​

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