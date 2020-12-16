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الآثار: تفعيل قرار منح تأشيرات بمنافذ الوصول لسائحي أمريكا وبريطانيا ودول شنجن

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الآثار: تفعيل قرار منح تأشيرات بمنافذ الوصول لسائحي أمريكا وبريطانيا ودول شنجن الآثار: تفعيل قرار منح تأشيرات بمنافذ الوصول لسائحي أمريكا وبريطانيا ودول شنجن

مصراوي Masrawy

08:43 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تفعيل قرار موافقة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على منح التأشيرة السياحية بجميع منافذ الوصول بمصر، وذلك للسائحين من بعض الدول، شريطة حصولهم علي تأشيرات سارية ومستخدمة من قبل على جوازات سفرهم، من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات دعم القطاع السياحي والنهوض به.

ويسهم القرار، في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسائحين بالمنافذ المصرية، ويعد خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات خاصة أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية للتنسيق مع وكالات السفر والسياحة بالدول المصدرة للسياحة إلى .

وأضافت وزارة السياحة، أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات لدى القنصليات المصرية المعنية بالأمر بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.​
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