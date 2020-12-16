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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شهدت إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعا متدرجا خلال الأيام القليلة الماضية وصولا إلى 523 حالة إصابة أمس الثلاثاء.

ويرصد مصراوي بالأرقام الارتفاع الذي حدث في إصابات كورونا خلال 7 أيام وهو ما حذرت منه الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الحكومة اليوم مجموعة قرارات لمواجهة زيادة انتشار كورونا في مصر منها قصر المساجد على الصلوات فقط وغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات وسرادق العزاء، مع التوجيه بتطبيق الغرامات على مخالفي ارتداء الكمامات أو غيرها من إجراءات الوقاية فضلا عن التفكير في تحصيل غرامات المخالفة فوريا من المواطنين.