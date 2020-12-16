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قفزنا 102 حالة.. مصراوي يرصد مؤشر إصابات كورونا في خلال أسبوع

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قفزنا 102 حالة.. مصراوي يرصد مؤشر إصابات كورونا في مصر خلال أسبوع قفزنا 102 حالة.. مصراوي يرصد مؤشر إصابات كورونا في خلال أسبوع

مصراوي Masrawy

08:31 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

شهدت إصابات ووفيات المستجد في ارتفاعا متدرجا خلال الأيام القليلة الماضية وصولا إلى 523 حالة إصابة أمس الثلاثاء.

ويرصد مصراوي بالأرقام الارتفاع الذي حدث في إصابات كورونا خلال 7 أيام وهو ما حذرت منه خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الحكومة اليوم مجموعة قرارات لمواجهة زيادة انتشار كورونا في مصر منها قصر المساجد على الصلوات فقط وغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات وسرادق العزاء، مع التوجيه بتطبيق الغرامات على مخالفي ارتداء الكمامات أو غيرها من إجراءات الوقاية فضلا عن التفكير في تحصيل غرامات المخالفة فوريا من المواطنين.

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