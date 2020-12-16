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البابا تواضروس في عظة "دون حضور": ضعيف النفس لا يستطيع أن يكون طاقة عاملة

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البابا تواضروس في عظة "دون حضور": ضعيف النفس لا يستطيع أن يكون طاقة عاملة البابا تواضروس في عظة "دون حضور": ضعيف النفس لا يستطيع أن يكون طاقة عاملة

مصراوي Masrawy

08:22 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية دون حضور في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من .

وقال البابا خلال عظته: لا تكن صغير النفس وغير واثق في نفسك، فنجد طه حسين كان ضريرًا ولكن زوجته وقفت بجواره وأعطته ثقة في نفسه، وصار من عظماء ووزيرًا للمعارف وكاتبًا لكتب كثيرة ومفكرًا وفيلسوفًا وقاد جامعة الإسكندرية.

وتحدث البابا خلال عظته عن آية "لا تكن صغير النفس"، في سفر يشوع بن سيراخ، قائلاً: صغر النفس تعد واحدة من الضعاف الإنسانية فهو إنسان غير واثق من نفسه شخص يحس أنه ضعيف، هناك شخص لا يقبل نفسه أو قدراته ومع مرور الوقت تذهب منه ثقته بنفسه ويصل لدرجة كراهية نفسه ويعتقد أن الآخرين أفضل منه وقد ينتهي لحد الانتحار.

وتابع: لا تستحي بأمر نفسك، أوعى تفقد الثقة في نفسك اجتهد لتكن لديك باستمرار، لا تهرب من المسئولية ولا تقول مقدرش"، مضيفًا: مشروعات كثيرة مثل بناء الكنائس وغيرها نقول فى البداية كيف نفعل ذلك يا الله فليس لدينا كذا وكذا ولكن نأخذ الثقة بنفسنا من الله، مستشهدًا بمقولة البابا شنودة: "عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية".

واستطرد البابا، لا تفقد ثقتك بالله، بعض الناس لديها حساسية كبيرة حتى لو لأمور صغيرة، يقول شخص لذاته فلان مشغول عني مثلاً الأمر الذى يجعل حتى من يحبه قد يبتعد عنه فأبسط شيء يأخذ منه موقف، فالإنسان ضعيف النفس لا يستطيع أن يكون طاقة عاملة بسبب صغر نفسه، ولا تنسى أن الخالق أوجدك على صورته ومثاله.​

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