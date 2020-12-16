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افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونيًا عبر منصة "ري"

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افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونيًا عبر منصة "ري" افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونيًا عبر منصة "ري"
تشمل الخدمات إيصال تيار وعداد كهربائي وخدمة التسوير والسفلتة

افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونيًا عبر منصة

افتتحت المؤسسة العامة للري اليوم, خدمات التصاريح إلكترونيًا, وذلك سعيًا من المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة "ري""https://rai.sio.gov.sa/ar/index"، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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