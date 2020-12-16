أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان

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اطلعوا خلال زيارتهم على المبادرات وتجارب زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، وفدًا من الأكاديميين ضم كلا من : الدكتور سعيد الخالدي عضو مجلس الشورى سابقًا، والدكتور حمود بن مبارك من جامعة الملك خالد، والدكتور محمد الغبيري من جامعة الملك خالد، والدكتور شايع القحطاني من جامعة طيبة.

وتفصيلاً، اطلع وفد الأكاديميين على المبادرات التي تقدمها الهيئة وتخدم المزارعين كمبادرة إيصال الشتلات الزراعية، كما شاهد "الوفد" من داخل محطة التجارب بالهيئة، الجهود المبذولة في زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية والتجارب الزراعية المختلفة.

وثمّن الوفد الجهود التي تبذلها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والاستفادة من بيئة المنطقة في زراعة النباتات ذات المردود الاقتصادي، وتقديم خدماتها للمزارعين من داخل وخارج المنطقة.