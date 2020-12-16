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رئيس بلدية الداير يقف على احتياجات مركز الجانبة ويستمع لمتطلبات الأهالي

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أشاد بالطبيعة الخلابة والمعالم الأثرية التي جعلته من مناطق الجذب السياحي

رئيس بلدية الداير يقف على احتياجات مركز الجانبة ويستمع لمتطلبات الأهالي

وقف رئيس بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان محمد بن حسن الحامظي على احتياجات سكان مركز الجانبة يرافقه مدير إدارة الخدمات جبار بن محمد الريثي ومدير الشؤون الفنية محمد النجعي ومدير المشروعات المهندس مصعب أثلاوي ومدير الأراضي والتخطيط عبدالله راشد المالكي.

وفي التفاصيل، استمع "الحامظي" لشرح من رئيس مركز الجانبة عبدالله بن أسعد الفيفي عن أهم الاحتياجات من سفلتة ونظافة وإنارة ومعاناتهم مع الطرق الترابية التي استمرت لسنوات طويلة حيث يبلغ عدد سكان الجانبة نحو 1500 نسمة.

وقام رئيس البلدية بجولة ميدانية شملت ملعب الجانبة الذي أنشأته البلدية واستمع لشرح من الأهالي عن وضع الملعب الرياضي المتنفس الوحيد في المركز، مبينًا أنه سيبذل قصارى جهده في تطويره واستكماله مع ضرورة تلافي بعض الملاحظات لتكتمل بقية الإنشاءات ويستفيد منها السكان.

وأوضح رئيس البلدية محمد الحامظي أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المركز ومتابعة طلبات الأهالي والاستماع لهم، مبينًا أن كل الطلبات سيتم دراستها بعد التنسيق مع المجلس البلدي ووضعها ضمن الأولويات في ميزانية البلدية .

وأشاد الحامظي بالطبيعة الخلابة والمناطق الأثرية بالجانبة، مشيرًا إلى أنها من مناطق الجذب السياحي في المنطقة وتحتوي على عوامل طبيعية نادرة لم تطلها اليد البشرية.

رئيس بلدية الداير يقف على احتياجات مركز الجانبة ويستمع لمتطلبات الأهالي

رئيس بلدية الداير يقف على احتياجات مركز الجانبة ويستمع لمتطلبات الأهالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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