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أمين "مستقبل وطن" في المنيا يعلن استقالته

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أمين "مستقبل وطن" في المنيا يعلن استقالته أمين "مستقبل وطن" في المنيا يعلن استقالته

مصراوي Masrawy

08:21 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

تقدم عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب مركز ملوي ببرلمان "2015 ـ 2020"، اليوم الأربعاء، بالاستقالة من حزب "مستقبل وطن"، الذي كان يشغل منصب أمينه العام بمحافظة المنيا، خلال الفترة السابقة.

إعلان "غلاب" استقالته، جاء في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل قليل، مرفقًا بالبيان صورة يرتدي فيها الجلباب البلدي.

وقال في البيان:"بعد أن انتهى الفصل التشريعي لمجلس النواب، وبعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، تقدمت اليوم باستقالتي من حزب مستقبل وطن، لرغبتي في التفرغ للعمل المجتمعي خلال الفترة المقبلة، وخدمة محافظة المنيا، وأهل ملوي، الأحب إلى قلبي".

وتابع :"5 سنوات قدمت فيها ما استطعت، وشرفت بأن أكون على رأس حزب مستقبل وطن في محافظة المنيا في نهاية علاقتي بالحياة السياسية، هذا الكيان الوطني الذي أتمنى له كل التوفيق .. أعود الآن إلى جلباب ملوي، وإلى الأرض".

ولم يتمكن "غلاب" من الوصول لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي خاضها بدائرة مركز ملوي عن حزب مستقبل وطن، رغم فوزه بعدد كبير من الأصوات في انتخابات 2015.

وكان "غلاب" رئيسًا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتولي أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا قبل نحو 5 أشهر.

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