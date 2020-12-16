قيادة عمليات بغداد تنفي إسقاط السفارة الأمريكية لطائرة مسيرة تابعة لها

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مصراوي Masrawy

وكالات

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية في بغداد.

وقالت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية".

وأضافت، أن "الخبر عار عن الصحة"، داعية "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية".

وكانت مصادر عراقية صرحت لموقع "العربية" السعودي، ووسائل إعلام عراقية، اليوم أن منظومة الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية في بغداد، أسقطت طائرة عراقية مسيرة.