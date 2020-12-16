أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش السوداني: خسائر في الأرواح والمعدات في كمين نصبته ميليشيات إثيوبية

Print
الجيش السوداني: خسائر في الأرواح والمعدات في كمين نصبته ميليشيات إثيوبية الجيش السوداني: خسائر في الأرواح والمعدات في كمين نصبته ميليشيات إثيوبية

مصراوي Masrawy

08:18 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن وقوت خسائر في صفوفه أثناء عملية تمشيط قرب الحدود مع إثيوبيا جراء كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المركز الإعلامي العسكري، في بيان الأربعاء، إنه مساء أمس الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية.

وذكر البيان وقوع خسائر في الأرواح والمعدات".

وشدد على أز القوات المسلحة السودانية لن تسمح بغزو أراضيها، مضيفًا أن القوات السودانية قامت "بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

شبكة عيون الإخبارية