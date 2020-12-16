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سيناتور جمهوري: عودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون القرار الأكثر تدميرًا لاستقرار الشرق الأوسط

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سيناتور جمهوري: عودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون القرار الأكثر تدميرًا لاستقرار الشرق الأوسط سيناتور جمهوري: عودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون القرار الأكثر تدميرًا لاستقرار الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

08:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، مساء الأربعاء، إلى العمل الجاد لتأمين تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن أي قرار محتمل بإعادة انضمام بلادن إلى الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبر جراهام، في تغريدة له مساء اليوم عبر "تويتر" أن قرار عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني سيكون القرار الأكثر تدميرًا باستقرار الشرق الأوسط.

وشهدت العلاقات المقطوعة منذ أربعة عقود بين طهران وواشنطن، زيادة في التوتر خلال عهد الذي بدأ مطلع عام 2017، لا سيما في أعقاب اغتيال اللواء في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير، وبرفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقًا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أدى الى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل ضمان سلمية أنشطتها النووية. لكن ترامب انسحب أحاديًا عام 2018 من الاتفاق المبرم في عهد سلفه باراك أوباما، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.

وخسر ترامب انتخابات الشهر الماضي لصالح بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.

وألمح الرئيس الذي سيتولى مهامه رسميًا في 20 يناير، لنيته "تغيير المسار" مع إيران وتفعيل الدبلوماسية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس المنتخب عزمه على إطلاق مفاوضات جديدة مع طهران بعد العودة إلى الاتفاق النووي.

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