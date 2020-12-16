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تكشف عن تحرك جديد بشأن العمالة غير المنتظمة

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الحكومة تكشف عن تحرك جديد بشأن العمالة غير المنتظمة تكشف عن تحرك جديد بشأن العمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

08:16 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات التي تندرج تحت أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الموضوعات والملفات التي تقوم بها الوزارة حاليا، والتي من أبرزها دعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية.

وأطلعت الوزيرة، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم إحرازه بشأن لجنة العمالة غير المنتظمة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة؛ بدءا بتحديث قاعدة بيانات العمال الذين تقاضوا المنحة الرئاسية ويبلغ عددهم 2,1 مليون عامل.

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