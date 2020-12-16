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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات التي تندرج تحت أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الموضوعات والملفات التي تقوم بها الوزارة حاليا، والتي من أبرزها دعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأطلعت الوزيرة، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم إحرازه بشأن لجنة العمالة غير المنتظمة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة؛ بدءا بتحديث قاعدة بيانات العمال الذين تقاضوا المنحة الرئاسية ويبلغ عددهم 2,1 مليون عامل.