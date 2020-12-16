"الصحة النفسية" تطلق برنامجًا لرعاية القصر بمؤسسات الأحداث

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برنامجًا تدريبيًا خاصًا بمشروع برنامج رعاية القصر الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات في مؤسسات الأحداث، تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبدالمقصود، وبمشاركة هيئة تيرديزوم TDH ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الأمانة، في بيان اليوم، أنه شارك في التدريب مجموعة من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات الأطفال والمراهقين بالأمانة وأيضًا مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في المؤسسات العقابية وممثلين عن إدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن.

وأوضحت الأمانة أنه يأتي ذلك ضمن الأهداف الأساسية لإدارة الأطفال والمراهقين، بتقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للأطفال والمراهقين من خلال 12 وحدة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم تقديم خدمات الكشف والمتابعة النفسية لـ 18742 من المراهقين والمراهقات وخدمات علاج الإدمان لـ 2331 من المراهقين والمراهقات منذ بداية هذا العام.

ولفتت إلى أن خدمات علاج الإدمان للمراهقين تتم بالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة، حيث قام بالتدريب من جانب الأمانة الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين والدكتورة ولاء حسني والدكتورة أميرة زكي والدكتورة هدير الشافعي من إدارة الأطفال والمراهقين، والدكتورة آلاء المدني من إدارة العلاقات الخارجية، والدكتورة إلهام محمود، مدير مشروع نحو العدالة بهيئة تيرديزوم.