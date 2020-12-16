أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الصحة النفسية" تطلق برنامجًا لرعاية القصر بمؤسسات الأحداث

Print
"الصحة النفسية" تطلق برنامجًا لرعاية القصر بمؤسسات الأحداث "الصحة النفسية" تطلق برنامجًا لرعاية القصر بمؤسسات الأحداث

مصراوي Masrawy

08:04 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برنامجًا تدريبيًا خاصًا بمشروع برنامج رعاية القصر الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات في مؤسسات الأحداث، تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبدالمقصود، وبمشاركة هيئة تيرديزوم TDH ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الأمانة، في بيان اليوم، أنه شارك في التدريب مجموعة من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات الأطفال والمراهقين بالأمانة وأيضًا مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في المؤسسات العقابية وممثلين عن إدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن.

وأوضحت الأمانة أنه يأتي ذلك ضمن الأهداف الأساسية لإدارة الأطفال والمراهقين، بتقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للأطفال والمراهقين من خلال 12 وحدة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم تقديم خدمات الكشف والمتابعة النفسية لـ 18742 من المراهقين والمراهقات وخدمات علاج الإدمان لـ 2331 من المراهقين والمراهقات منذ بداية هذا العام.

ولفتت إلى أن خدمات علاج الإدمان للمراهقين تتم بالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة، حيث قام بالتدريب من جانب الأمانة الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين والدكتورة ولاء حسني والدكتورة أميرة زكي والدكتورة هدير الشافعي من إدارة الأطفال والمراهقين، والدكتورة آلاء المدني من إدارة العلاقات الخارجية، والدكتورة إلهام محمود، مدير مشروع نحو العدالة بهيئة تيرديزوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

شبكة عيون الإخبارية