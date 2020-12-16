" الفيصل" يرفع خالص الشكر لولاة الأمر .. ويؤكد : ستكون دورة الألعاب الآسيوية في الرياض فارقة استثنائية

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‏بمناسبة استضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034

رفع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية آسياد 2034، قائلاً: "أرفع خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله - على الدعم المتواصل والاهتمام المستمر بمناسبة حصول عاصمة وطننا الحبيب (الرياض) على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034.

وزاد "الفيصل": ‏ستكون دورة الألعاب الآسيوية 2034 في الرياض فارقة استثنائية بإذن الله..

‏وهنا أشكر رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد وأعضاء المجلس على ما أبدوه من قناعة بملف الرياض، وأتطلع للمزيد من العمل لما فيه مصلحة تطوير الرياضة الآسيوية في مختلف الألعاب..