أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

" الفيصل" يرفع خالص الشكر لولاة الأمر .. ويؤكد : ستكون دورة الألعاب الآسيوية في الرياض فارقة استثنائية

Print
" الفيصل" يرفع خالص الشكر لولاة الأمر .. ويؤكد : ستكون دورة الألعاب الآسيوية في الرياض فارقة استثنائية " الفيصل" يرفع خالص الشكر لولاة الأمر .. ويؤكد : ستكون دورة الألعاب الآسيوية في الرياض فارقة استثنائية
‏بمناسبة استضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034

رفع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة استضافة المملكة العربية آسياد 2034، قائلاً: "أرفع خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله - على الدعم المتواصل والاهتمام المستمر بمناسبة حصول عاصمة وطننا الحبيب (الرياض) على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034.

وزاد "الفيصل": ‏ستكون دورة الألعاب الآسيوية 2034 في الرياض فارقة استثنائية بإذن الله..

‏وهنا أشكر رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد وأعضاء المجلس على ما أبدوه من قناعة بملف الرياض، وأتطلع للمزيد من العمل لما فيه مصلحة تطوير الرياضة الآسيوية في مختلف الألعاب..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة

"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية

"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية

ادعت أنها "حناء".. جمارك مطار القاهرة تضبط 47 كجم أعشاب ومقويات بحوزة راكبة قادمة من السعودية

ادعت أنها "حناء".. جمارك مطار القاهرة تضبط 47 كجم أعشاب ومقويات بحوزة راكبة قادمة من السعودية

"بلومبيرغ" تنقل عن "عسيري" توقعاته بحصول السعودية على اللقاحين الروسي والصيني

"بلومبيرغ" تنقل عن "عسيري" توقعاته بحصول السعودية على اللقاحين الروسي والصيني

شبكة عيون الإخبارية