أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحكم بمراقبة سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا لـ8 أشهر بتهمة جنسية

Print
الحكم بمراقبة سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا لـ8 أشهر بتهمة جنسية الحكم بمراقبة سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا لـ8 أشهر بتهمة جنسية

مصراوي Masrawy

07:56 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

باريس - (د ب أ)

أصدرت محكمة جنائية في باريس، حكمًا بمراقبة سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا، لويجي فينتورا، لمدة ثمانية أشهر، بتهمة الاعتداء الجنسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

ورفض المبعوث السابق التهم المتعلقة بتحرشه جنسيا بالعديد من الرجال خلال مناسبات عامة في 2018 و2019، وقال فينتورا باستمرار إنه يريد التعاون مع المحكمة.

وكان الادعاء قد طالب بإصدار حكم بالمراقبة 10 أشهر خلال المحاكمة في نوفمبر الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرجل البالغ من العمر 76 عامًا، لم يمثل أمام المحكمة.

وتعرض رئيس الأساقفة السابق لاتهامات في البداية من قبل رجل بالتحرش الجنسي به خلال حفل أقيم في قاعة مدينة باريس. وبعد الإعلان عن المزاعم، تقدم رجال آخرون لتوجيه اتهام مماثل.

وتم رفع الحصانة عن رجل الدين الإيطالي العام الماضي، وقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان استقالته في أواخر عام 2019 بعد أن وصل إلى السن المقرر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

شبكة عيون الإخبارية