الحكم بمراقبة سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا لـ8 أشهر بتهمة جنسية

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باريس - (د ب أ)

أصدرت محكمة جنائية في باريس، حكمًا بمراقبة سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا، لويجي فينتورا، لمدة ثمانية أشهر، بتهمة الاعتداء الجنسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

ورفض المبعوث السابق التهم المتعلقة بتحرشه جنسيا بالعديد من الرجال خلال مناسبات عامة في 2018 و2019، وقال فينتورا باستمرار إنه يريد التعاون مع المحكمة.

وكان الادعاء قد طالب بإصدار حكم بالمراقبة 10 أشهر خلال المحاكمة في نوفمبر الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرجل البالغ من العمر 76 عامًا، لم يمثل أمام المحكمة.

وتعرض رئيس الأساقفة السابق لاتهامات في البداية من قبل رجل بالتحرش الجنسي به خلال حفل أقيم في قاعة مدينة باريس. وبعد الإعلان عن المزاعم، تقدم رجال آخرون لتوجيه اتهام مماثل.

وتم رفع الحصانة عن رجل الدين الإيطالي العام الماضي، وقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان استقالته في أواخر عام 2019 بعد أن وصل إلى السن المقرر.