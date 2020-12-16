العراق يبحث الاعتداء على قواته انطلاقًا من الأراضي السورية

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، محاولة الاعتداء على القوات العراقية على الحدود العراقية-السورية لتهريب الأشخاص والسلاح من جانب سوريا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي عقد جلسة لبحث "الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية- فيشخابور حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة".

وحيا المجلس التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة بمساندة القوات المسلحة الاتحادية، ودعوة وزارة الخارجية العراقية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات.

كما ناقش المجلس حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين، فضلا مناقشة ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة بهذا الصدد.