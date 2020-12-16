أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العراق يبحث الاعتداء على قواته انطلاقًا من الأراضي السورية

Print
العراق يبحث الاعتداء على قواته انطلاقًا من الأراضي السورية العراق يبحث الاعتداء على قواته انطلاقًا من الأراضي السورية

مصراوي Masrawy

07:49 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، محاولة الاعتداء على القوات العراقية على الحدود العراقية-السورية لتهريب الأشخاص والسلاح من جانب سوريا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي عقد جلسة لبحث "الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية- فيشخابور حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة".

وحيا المجلس التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة بمساندة القوات المسلحة الاتحادية، ودعوة وزارة الخارجية العراقية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات.

كما ناقش المجلس الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين، فضلا مناقشة ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

شبكة عيون الإخبارية